Calcio, Pescara. BIANCAZZURRI A CENA CON IL CAMPIONE DEL MONDO GIUSEPPE BERGOMI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Serata speciale per la Delfino Pescara 1936, che ha vissuto un momento di condivisione e convivialità in compagnia del campione del mondo Giuseppe “Beppe” Bergomi – precisa il comunicato. L’evento, organizzato da IW Private Investments di Intesa San Paolo, rappresentati per l’occasione da Andrea Di Salle e Ivano Donatelli, si è svolto presso il ristorante Osteria La Corte a Villa Raspa di Spoltore, alla presenza di tutta la squadra biancazzurra, del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della serata, Beppe Bergomi coadiuvato da Giuseppe Riccardi, ha condiviso con i presenti aneddoti e ricordi del suo straordinario percorso sportivo, raccontando con passione episodi di un calcio d’altri tempi, popolato da campioni che solo un difensore del suo calibro sapeva affrontare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un momento piacevole e distensivo per i ragazzi biancazzurri, che hanno potuto staccare per qualche ora la spina e vivere insieme una serata di gruppo, prima di tornare concentrati sui prossimi impegni di campionato – aggiunge testualmente l’articolo online.

