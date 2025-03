Calcio, Pescara. BIANCAZZURRI OGGI IN AMICHEVOLE CON I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Allenamento congiunto nel pomeriggio per i ragazzi di mister Silvio Baldini con i ragazzi della primavera biancazzurra guidata da mister Marco Stella – viene evidenziato sul sito web. Risultato finale 7 a 1 con le reti di Valzania, Tonin, Ferraris, Alberti, Meazzi, Merola, un autogol e la rete di Cardilli per la Primavera – si legge sul sito web ufficiale. Lavoro differenziato per Lancini, Cangiano, Staver e Lonardi – precisa la nota online. Domani previsto allenamento nel pomeriggio – porte chiuse – presso lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. PESCARA SCESO IN CAMPO NEL PRIMO TEMPO CONTRO LA PRIMAVERA Plizzari, Pierozzi, Brosco, Crialese, Moruzzi, Kraja, Valzania, De Marco, Ferraris, Bentivegna, Tonin. PESCARA SCESO IN CAMPO NEL SECONDO TEMPO CONTRO LA PRIMAVERA Saio, Pierozzi (24′ Kunze), Pellacani, Crialese, Letizia, Squizzato, Saccomanni, Dagasso, Merola, Alberti, Meazzi – precisa il comunicato. Tra le curiosità di giornata registriamo il passaggio del turno della Nazionale Italiana Under17 con la vittoria sulla Croazia per 2-1, con il nostro Antonio Arena in campo per oltre 30 minuti di gioco – Arena rientrerà in serata a Pescara per essere poi ancora a disposizione della Nazionale in vista degli Europei di categoria dal 19 maggio al 1 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre in serata, in programma una cena conviviale per tutta la squadra e lo staff presso il ristorante Foconè.

