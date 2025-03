Calcio, Pescara. BIANCAZZURRI VERSO LA SFIDA DI SESTRI LEVANTE

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Oggi pomeriggio, allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina, si è svolto un allenamento congiunto tra i biancazzurri di mister Baldini e la compagine di Eccellenza Montorio88. Formazioni: Primo Tempo Pescara: Plizzari, Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Kraja, De Marco, Dagasso, Merola, Tonin, Alberti – aggiunge la nota pubblicata. Secondo Tempo Pescara: Saio, Pierozzi, Pellacani, Lancini, Crialese, Squizzato, Valzania, Meazzi, Letizia, Tonin, Alberti – precisa il comunicato. Nel corso del secondo tempo spazio ancora per De Marco e i giovanissimi D’Arcangelo, Schiattarella, Sculli – precisa la nota online. Marcatori: Alberti (triplette) , Meazzi (triplette), De Marco (doppietta), Merola, Tonin (rigore), Sculli – aggiunge la nota pubblicata. Montorio88: Piccioni Lavoro differenziato per Bentivegna, Lonardi e Staver; stop precauzionale per Ferraris e Cangiano dovuto a un leggero affaticamento – riporta testualmente l’articolo online. Domani, alle ore 11, nella sala conferenza Ekk Hotel, si svolgerà la conferenza stampa pre-partita in vista del prossimo incontro a Sestri Levante con mister Mattia Baldini – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio allenamento (porte chiuse) e alle ore 18, i biancazzurri Plizzari, Alberti e Moruzzi, saranno ospiti della nuova palestra Anytime in via Valignani.

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com