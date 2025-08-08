- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 8, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Buiva srl Main Sponsor del Pescara Calcio per la stagione sportiva 2025/2026.

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfinio Pescara 1936  è lieta di annunciare l’ingresso di Buiva Srl nella famiglia biancazzurra: la giovane società operante nel settore del real estate ha scelto di affiancare il Pescara Calcio in questo avvincente percorso in serie B. L’accordo, frutto di condivisione di valori e forte senso di appartenenza al proprio territorio, ha spinto la Buiva, consapevole della forte energia positiva dello sport e del sano coinvolgimento in esso di sportivi e tifosi, a stringere questa partnership che vedrà il suo logo sul pantaloncino ufficiale della Prima Squadra e sulla maglia indossata dai giovani della Primavera – La nostra squadra sarà così accompagnata in tutte le competizioni nazionali, contribuendo a rafforzare l’immagine biancazzurra dentro e fuori dal campo e promuovendo, nel contempo, l’identità aziendale di Buiva –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

