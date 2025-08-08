Calcio, Pescara. Buiva srl Main Sponsor del Pescara Calcio per la stagione sportiva 2025/2026.

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfinio Pescara 1936 è lieta di annunciare l’ingresso di Buiva Srl nella famiglia biancazzurra: la giovane società operante nel settore del real estate ha scelto di affiancare il Pescara Calcio in questo avvincente percorso in serie B. L’accordo, frutto di condivisione di valori e forte senso di appartenenza al proprio territorio, ha spinto la Buiva, consapevole della forte energia positiva dello sport e del sano coinvolgimento in esso di sportivi e tifosi, a stringere questa partnership che vedrà il suo logo sul pantaloncino ufficiale della Prima Squadra e sulla maglia indossata dai giovani della Primavera – La nostra squadra sarà così accompagnata in tutte le competizioni nazionali, contribuendo a rafforzare l’immagine biancazzurra dentro e fuori dal campo e promuovendo, nel contempo, l’identità aziendale di Buiva –

