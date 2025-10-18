- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 19, 2025
Calcio, Pescara. Buon esordio in biancazzurro per Fabrizio Caligara

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Debutto positivo per Fabrizio Caligara, che nel finale di gara ha dato energia e qualità alla manovra dei biancazzurri – aggiunge la nota pubblicata. Il centrocampista si è messo in evidenza con alcune giocate di carattere, sfiorando anche il gol dopo una bella progressione personale – si apprende dalla nota stampa. Un ingresso incoraggiante che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Debutto positivo per Fabrizio Caligara, che nel finale di gara ha dato energia e qualità alla manovra dei biancazzurri – precisa la nota online. Il centrocampista si è messo in evidenza con alcune giocate di carattere, sfiorando anche il gol dopo una bella progressione personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ingresso incoraggiante che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione –

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

