Calcio, Pescara. Buon pari in trasferta per il Pescara: 1-1 sul campo della Virtus Entella

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Buon punto esterno per il Pescara nella nona giornata del campionato di Serie BKT. Al “Comunale” di Chiavari finisce 1-1 tra Virtus Entella e Biancazzurri, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto – Nel primo tempo le due squadre si studiano senza concedere troppo: ritmi alti ma poche occasioni da rete, con il parziale che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa il Pescara cresce e trova il vantaggio grazie a un’azione corale: Matteo Dagasso, tra i migliori in campo, si libera sulla destra e pennella un cross preciso al centro per Di Nardo, che da bomber d’area non perdona e sigla la sua terza rete stagionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il finale, però, riserva amarezza per i Biancazzurri: a un minuto dalla fine, dopo una mischia in area, l’Entella trova il pareggio che fissa il risultato sull’1-1. Bello il gesto di vicinanza per Filippo Pellacani, salutato con la maglia numero 23 subito dopo il gol del vantaggio – riporta testualmente l’articolo online. Un pareggio che muove comunque la classifica e lascia buone sensazioni in vista del prossimo impegno casalingo contro l’Avellino, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20:30 allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. Formazioni ufficiali: Virtus Entella Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Franzoni, Karic, Di Mario; Fumagalli, Debenedetti – precisa il comunicato. Pescara Desplanches; Corbo, Brosco, Letizia; Capellini, Squizzato, Dagasso, Corazza; Valzania, Meazzi; Di Nardo – recita il testo pubblicato online. Arbitro: Giuseppe Mucera (sezione di Palermo) Recupero: 1’ pt, 5’ st Marcatori: 55’ st: Antonio Di Nardo (Pescara) 90’+3’: Andrea Tiritiello (Entella)

