Calcio, Pescara. Buona sgambata per i biancazzurri contro la Renato Curi Angolana

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Pomeriggio positivo per il Pescara, che ha affrontato la Renato Curi Angolana in un’amichevole allo stadio Ughetto Di Febo davanti a una discreta cornice di pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mister Vivarini ha potuto trarre indicazioni interessanti dopo i primi giorni di lavoro, con buone giocate e spunti promettenti da parte dei suoi – precisa la nota online. Il Delfino tornerà in campo mercoledì 30 luglio per un triangolare con Teramo e Notaresco allo stadio Bonolis di Teramo – recita il testo pubblicato online. Formazioni Pescara – Primo tempo Saio, Staver, Corbo, Giannini, Valzania, Cangiano, Graziani, Dagasso, Merola, Meazzi, Ferraris. Pescara – Secondo tempo Saio, Letizia, Corbo (65′ La Barba), Giannini (65′ Balzano), Valzania (65′ Milan), Berardi, Squizzato, Dagasso(65′ Kraja), Merola (65′ Zeppieri), Graziani (65′ Saccomanni), Tonin. Renato Curi Angolana Mazzù (46′ Pomante, 91′ D’Addario Spinelli), Scurti, Bresciani, Jonval, Giannattasio, Diambo, Sammaciccia, Rufo (Dei Rocini), Marchionni (Mama), Di Sante (46′ Piccioni), Santirocco – Marcatori 5′ Cangiano (Pescara) 40′ Merola (Pescara) 47′ Berardi (Pescara) 49′ Berardi (Pescara) 62′ Berardi (Pescara)

