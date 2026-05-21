Calcio, Pescara. Daniele Sebastiani premiato al Premio Vincenzo Zucchini insieme a Alessandro Del Piero

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Grande partecipazione ed emozione al Premio Vincenzo Zucchini, appuntamento ormai diventato una tradizione di rilievo per la città di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. L’edizione di quest’anno ha avuto come ospite speciale un grande campione del calcio mondiale, Alessandro Del Piero, accolto con entusiasmo dal pubblico presente nella gremita sala dell’Anfiteatro D’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Tanti sportivi, appassionati e personalità del mondo cittadino hanno preso parte alla serata, ascoltando i racconti, gli aneddoti e le riflessioni dell’ex capitano della Juventus FC, che ha saputo coinvolgere i presenti con semplicità e grande umanità. L’evento è stato anche un momento significativo per ricordare la figura di Vincenzo Zucchini, personaggio molto amato e importante per il panorama pescarese, al quale il premio è dedicato – recita il testo pubblicato online. Nel corso della manifestazione, il presidente del Delfino Pescara 1936, Daniele Sebastiani, ha ritirato un riconoscimento commemorativo in onore di Vincenzo Zucchini, sottolineandone il valore umano e il contributo dato alla città e allo sport. In video il momento del ritiro del premio da parte del presidente Daniele SebastianiGrande partecipazione ed emozione al Premio Vincenzo Zucchini, appuntamento ormai diventato una tradizione di rilievo per la città di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’edizione di quest’anno ha avuto come ospite speciale un grande campione del calcio mondiale, Alessandro Del Piero, accolto con entusiasmo dal pubblico presente nella gremita sala dell’Anfiteatro D’Annunzio – riporta testualmente l’articolo online. Tanti sportivi, appassionati e personalità del mondo cittadino hanno preso parte alla serata, ascoltando i racconti, gli aneddoti e le riflessioni dell’ex capitano della Juventus FC, che ha saputo coinvolgere i presenti con semplicità e grande umanità. L’evento è stato anche un momento significativo per ricordare la figura di Vincenzo Zucchini, personaggio molto amato e importante per il panorama pescarese, al quale il premio è dedicato – recita il testo pubblicato online. Nel corso della manifestazione, il presidente del Delfino Pescara 1936, Daniele Sebastiani, ha ritirato un riconoscimento commemorativo in onore di Vincenzo Zucchini, sottolineandone il valore umano e il contributo dato alla città e allo sport. In video il momento del ritiro del premio da parte del presidente Daniele Sebastiani

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com