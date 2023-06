Calcio, Pescara. DATE DI CALENDARIO STAGIONE SPORTIVA 2023-2024

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi il 07.06.2023 ha deliberato le seguenti date relative alle sottoindicate competizioni: CAMPIONATO SERIE C Inizio: DOMENICA 27 AGOSTO 2023 Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023 Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023 Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024 PLAY OFF Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024 PLAY OUT Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024 / Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024 COPPA ITALIA SERIE C Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 20 AGOSTO 2023

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com