Calcio, Pescara. DAVIDE MEROLA RESTA BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Davide Merola – L’attaccante biancazzurro ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi tre anni, confermando così la volontà comune di proseguire insieme un percorso fatto di impegno, crescita e passione – si apprende dalla nota stampa. La società augura a Davide di poter vivere con la maglia del Delfino nuove sfide e importanti soddisfazioni personali e collettive – si apprende dalla nota stampa.

