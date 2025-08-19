- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 19, 2025
Calcio, Pescara. DAVIDE MEROLA RESTA BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Davide Merola – L’attaccante biancazzurro ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi tre anni, confermando così la volontà comune di proseguire insieme un percorso fatto di impegno, crescita e passione – si apprende dalla nota stampa. La società augura a Davide di poter vivere con la maglia del Delfino nuove sfide e importanti soddisfazioni personali e collettive – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

