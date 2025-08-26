Calcio, Pescara. Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Giornata intensa di lavoro per i ragazzi di mister Vivarini, impegnati oggi in una doppia seduta allo stadio “Ughetto di Febo” di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. In mattinata il gruppo ha sostenuto esercitazioni di forza e lavoro tattico, mentre nel pomeriggio la sessione è stata dedicata ad approfondimenti tattici seguiti da una partitella a ranghi contrapposti – precisa la nota online. Tutti i calciatori erano regolarmente a disposizione dello staff tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma prevede per domani un’unica seduta di allenamento, in calendario nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

