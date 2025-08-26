- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 27, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Giornata intensa di lavoro per i ragazzi di mister Vivarini, impegnati oggi in una doppia seduta allo stadio “Ughetto di Febo” di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. In mattinata il gruppo ha sostenuto esercitazioni di forza e lavoro tattico, mentre nel pomeriggio la sessione è stata dedicata ad approfondimenti tattici seguiti da una partitella a ranghi contrapposti – precisa la nota online. Tutti i calciatori erano regolarmente a disposizione dello staff tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma prevede per domani un’unica seduta di allenamento, in calendario nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 22, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

