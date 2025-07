Calcio, Pescara. Doppia seduta di lavoro per i biancazzurri a Silvi Marina

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Prosegue con intensità il ritiro precampionato dei biancazzurri a Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. La giornata odierna ha visto la squadra impegnata in una doppia seduta di allenamento, con un mix di lavoro sulla forza e approfondimenti tattici – precisa la nota online. Sul campo si sono svolte esercitazioni specifiche, culminate in una partitella a campo ridotto nel finale della giornata – si legge sul sito web ufficiale. A rendere ancora più speciale il pomeriggio, la gradita visita del giovane mister Tony Santoro, che ha voluto salutare con affetto mister Vivarini e tutto il gruppo biancazzurro, regalando un momento di grande emozione e condivisione – Per domani è in programma una nuova doppia seduta di lavoro, mentre domenica i biancazzurri scenderanno in campo per la prima partitella amichevole contro la Curi Angolana di mister Massimo Epifani.

