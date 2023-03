Calcio, Pescara. DOPPIA SEDUTA DI LAVORO PER I BIANCAZZURRI

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Continua la preparazione dei #Biancazzurri in vista della prossima partita esterna di Lega Pro CATANZARO – PESCARA in programma domenica 26 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30 allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Doppia seduta di lavoro per i ragazzi di mister Zeman sul terreno in erba dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, con allenamento di forza al mattino, suddiviso in esercizi di balzi, corsa e scatti, mentre nel pomeriggio lavoro tattico con partitella a fine giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Continuano il loro personale percorso di recupero Tommaso Cancellotti e Emmanuel Gyabuaa; fermo Salvatore Aloi per sintomi influenzali – aggiunge la nota pubblicata. Domani previsto allenamento al mattino allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.

