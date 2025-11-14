- Spazio Pubblicitario 01 -
Calcio, Pescara. DOPPIA SEDUTA PER I BIANCAZZURRI ALLO STADIO MASTRANGELO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista della ripresa del campionato sul terreno dello Stadio Mastrangelo, in via Senna a Montesilvano – La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento: al mattino lavoro dedicato alla forza, mentre nel pomeriggio spazio alla trasformazione con partitelle a tema su campo ridotto – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per Squizzato e Okwonkwo, mentre Olzer, Tsadjout, Merola e Kraja proseguono i rispettivi percorsi di recupero – Per domani è prevista una giornata di riposo – aggiunge testualmente l’articolo online. La ripresa degli allenamenti è fissata per domenica mattina, sempre allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

