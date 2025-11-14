Calcio, Pescara. DOPPIA SEDUTA PER I BIANCAZZURRI ALLO STADIO MASTRANGELO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista della ripresa del campionato sul terreno dello Stadio Mastrangelo, in via Senna a Montesilvano – La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento: al mattino lavoro dedicato alla forza, mentre nel pomeriggio spazio alla trasformazione con partitelle a tema su campo ridotto – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per Squizzato e Okwonkwo, mentre Olzer, Tsadjout, Merola e Kraja proseguono i rispettivi percorsi di recupero – Per domani è prevista una giornata di riposo – aggiunge testualmente l’articolo online. La ripresa degli allenamenti è fissata per domenica mattina, sempre allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online.

