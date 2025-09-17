- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Calcio, Pescara. Doppia seduta per i Biancazzurri allo Stadio Ughetto Di Febo

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Giornata intensa per i biancazzurri, impegnati quest’oggi in una doppia seduta di lavoro allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina – La mattinata è stata dedicata ad esercizi aerobici e di forza, intervallati da esercitazioni sul possesso palla – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo il pranzo presso l’Ekk Hotel, il gruppo si è ritrovato nuovamente in campo per una sessione focalizzata su aspetti tattici di possesso palla, attacco alla porta e fase difensiva – viene evidenziato sul sito web. Prosegue il programma differenziato per Fabrizio Caligara e Orji Okwonkwo, che continuano a lavorare a parte – 📌 Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento congiunto con la Primavera biancazzurra, con inizio alle ore 16:30.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

