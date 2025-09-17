Calcio, Pescara. Doppia seduta per i Biancazzurri allo Stadio Ughetto Di Febo

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Giornata intensa per i biancazzurri, impegnati quest’oggi in una doppia seduta di lavoro allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina – La mattinata è stata dedicata ad esercizi aerobici e di forza, intervallati da esercitazioni sul possesso palla – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo il pranzo presso l’Ekk Hotel, il gruppo si è ritrovato nuovamente in campo per una sessione focalizzata su aspetti tattici di possesso palla, attacco alla porta e fase difensiva – viene evidenziato sul sito web. Prosegue il programma differenziato per Fabrizio Caligara e Orji Okwonkwo, che continuano a lavorare a parte – Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento congiunto con la Primavera biancazzurra, con inizio alle ore 16:30.

