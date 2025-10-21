Calcio, Pescara. Doppia seduta per i biancazzurri e prime valutazioni per Pellacani e Merola

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Doppia seduta di lavoro quest’oggi per i biancazzurri sul terreno dello stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – Nel corso della seduta mattutina, la squadra ha svolto esercitazioni incentrate sul lavoro di forza e successivamente lavoro tattico a gruppi – Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnico-tattica, il gruppo è stato impegnato in possessi alternati a lavori di lattato, possesso con sviluppi e, in chiusura, partita a campo ridotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Prosegue il lavoro differenziato per Tsadjout, Olzer e Sgarbi – precisa il comunicato. A seguito di esami strumentali (RSM), per Filippo Pellacani è stata confermata la prima valutazione relativa al ginocchio destro; nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico – Per Davide Merola, invece, gli esami strumentali (RSM) alla coscia destra hanno evidenziato la necessità di un periodo di terapie, al termine del quale verrà effettuato un nuovo controllo tra dieci giorni – precisa la nota online. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, con una seduta a porte chiuse sempre presso lo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

