- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 4, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. Doppia seduta per i biancazzurri in vista di Bari –...
Sport

Calcio, Pescara. Doppia seduta per i biancazzurri in vista di Bari – Pescara

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Prosegue a buon ritmo la preparazione del Pescara, impegnato quest’oggi in una doppia seduta allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano in vista della delicata sfida di Serie BKT che vedrà i biancazzurri affrontare il Bari lunedì sera alle 17:15 allo storico Stadio San Nicola – viene evidenziato sul sito web. Il gruppo ha lavorato in mattinata sulla forza, mentre nel pomeriggio spazio alla fase di trasformazione sul campo, con esercitazioni di possesso palla, sviluppo della tattica e una partitella finale utile a consolidare i principi provati dallo staff tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Restano ai box, con lavoro differenziato programmato, Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, monitorati quotidianamente dallo staff medico biancazzurro – recita il testo pubblicato online. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio, sempre al Mastrangelo, per una nuova seduta di lavoro che si svolgerà a porte chiuse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it