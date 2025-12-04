Calcio, Pescara. Doppia seduta per i biancazzurri in vista di Bari – Pescara

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Prosegue a buon ritmo la preparazione del Pescara, impegnato quest’oggi in una doppia seduta allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano in vista della delicata sfida di Serie BKT che vedrà i biancazzurri affrontare il Bari lunedì sera alle 17:15 allo storico Stadio San Nicola – viene evidenziato sul sito web. Il gruppo ha lavorato in mattinata sulla forza, mentre nel pomeriggio spazio alla fase di trasformazione sul campo, con esercitazioni di possesso palla, sviluppo della tattica e una partitella finale utile a consolidare i principi provati dallo staff tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Restano ai box, con lavoro differenziato programmato, Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, monitorati quotidianamente dallo staff medico biancazzurro – recita il testo pubblicato online. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio, sempre al Mastrangelo, per una nuova seduta di lavoro che si svolgerà a porte chiuse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

