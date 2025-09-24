- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Doppia seduta per il Pescara: domani test con la Primavera

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Giornata intensa di lavoro per i ragazzi di mister Vincenzo Vivarini, impegnati quest’oggi in una doppia seduta allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. La mattinata è stata dedicata al lavoro sulla forza, con successiva trasformazione tattica sul campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio, invece, spazio a partitelle a campo ridotto, utili per affinare i meccanismi di squadra e il ritmo partita – si legge sul sito web ufficiale. Tutti i calciatori sono a disposizione dello staff tecnico, fatta eccezione per Fabrizio Caligara che prosegue il proprio percorso di recupero personalizzato – Il programma prevede per domani, alle ore 16:00 sempre allo stadio Ughetto Di Febo, un allenamento congiunto con la formazione Primavera biancazzurra – La giornata si è chiusa con un momento speciale: mister Vivarini ha fatto visita alla super tifosa Paola Mastrangelo, emozionata e circondata dall’affetto dei presenti – precisa il comunicato. Tra loro anche Nella Grossi, che ha voluto omaggiare Paola con la tessera onoraria e la sciarpa delle Donne Biancazzurre, in un clima di grande partecipazione e calore – recita la nota online sul portale web ufficiale. 560 i biglietti al momento venduti nel settore ospiti dello Stadio Braglia di Modena per la prossima partita dei BiancAzzurri MODENA – PESCARA

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

