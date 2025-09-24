Calcio, Pescara. Doppia seduta per il Pescara: domani test con la Primavera

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Giornata intensa di lavoro per i ragazzi di mister Vincenzo Vivarini, impegnati quest’oggi in una doppia seduta allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. La mattinata è stata dedicata al lavoro sulla forza, con successiva trasformazione tattica sul campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio, invece, spazio a partitelle a campo ridotto, utili per affinare i meccanismi di squadra e il ritmo partita – si legge sul sito web ufficiale. Tutti i calciatori sono a disposizione dello staff tecnico, fatta eccezione per Fabrizio Caligara che prosegue il proprio percorso di recupero personalizzato – Il programma prevede per domani, alle ore 16:00 sempre allo stadio Ughetto Di Febo, un allenamento congiunto con la formazione Primavera biancazzurra – La giornata si è chiusa con un momento speciale: mister Vivarini ha fatto visita alla super tifosa Paola Mastrangelo, emozionata e circondata dall’affetto dei presenti – precisa il comunicato. Tra loro anche Nella Grossi, che ha voluto omaggiare Paola con la tessera onoraria e la sciarpa delle Donne Biancazzurre, in un clima di grande partecipazione e calore – recita la nota online sul portale web ufficiale. 560 i biglietti al momento venduti nel settore ospiti dello Stadio Braglia di Modena per la prossima partita dei BiancAzzurri MODENA – PESCARA

