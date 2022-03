Calcio, Pescara. E-SPORT ENTRA NELLA CANTERA PESCARA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

É in partenza il progetto eSport di Lega Pro in partnership con WeArena Entertainment S.p.A.!

L’intero progetto è stato pensato per sviluppare una cultura eSportiva nei club calcistici che hanno aderito e stanno aderendo all’iniziativa, grazie all’interlocuzione con WeArena e con alcuni suoi partner strategici si renderà non solo possibile, ma anche praticabile e sostenibile lo sviluppo degli eSport all’interno dei Club di Lega Pro!

Sono quindi in partenza le selezioni per la creazione dei team eSport delle Società aderenti al progetto! I player verranno selezionati non solo sulla base della qualità di gioco, ma anche sulle proprie caratteristiche personali, riscontrabili su una forte componente etica, professionale e comunicativa –

I player così selezionati avranno la possibilità di professionalizzarsi all’interno del Club di riferimento del proprio territorio, grazie ad un calendario di attività mirate che comprendono sessioni di coaching ricorrenti, allenamenti in diretta streaming, attività di engagement per la fanbase, oltre ad eventi competitivi.

Le selezioni saranno esclusivamente di player del territorio

Sei un appassionato di eSports e vuoi diventare un player professionista?

Non perdere l’occasione di candidarti per diventare Pro Player della Pescara Calcio e partecipare a tornei e campionati eSports ufficiali di Lega Pro, in partnership con WeArena Entertainment S.p.A.!

Compila il modulo d’iscrizione per partecipare alla selezione: https://forms.gle/Eji8ptXYKQqJCwjRA

