Calcio, Pescara. Evento a scopo benefico dal titolo: Pescara Amarcord

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Martedì 31 maggio, alle ore 11,30 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico Pescara Amarcord.

- Pubblicità -

L’iniziativa, nata da un’idea della giornalista Rita Consorte in collaborazione con la società Pescara Calcio e con il patrocinio del Comune di Pescara ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

Alla conferenza stampa interverranno : la Dr.ssa Patrizia Accorsi Direttore Dipartimento di Onco-ematologia; il Dr. Mauro Di Ianni Direttore Unità Operativa Complessa di Ematologia e la Dr.ssa Daniela Onofrillo Referente Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Onco-ematologia Pediatrica, che durante la conferenza stampa illustreranno agli organi di informazione gli ultimi dati riferiti dei vari reparti interessati.

Oltre ai referenti della ASL ci saranno: il Sindaco di Pescara Carlo Masci, gli ex calciatori del Pescara Paolo Bordoni e Gianluca Colonnello ed in collegamento telefonico, l’ex capitano e bandiera del Pescara Ottavio Palladini – aggiunge la nota pubblicata. Oltre ai tre ex calciatori alla conferenza stampa prenderanno parte, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e la giornalista ed organizzatrice dell’evento Rita Consorte – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com