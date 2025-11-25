- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 26, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Folla in festa allo Showroom Orsolini: oltre 400 tifosi per abbracciare i biancazzurri

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Grande entusiasmo questo pomeriggio presso lo showroom Orsolini di Sambuceto, dove oltre 400 tra bambini e ragazzi hanno accolto con calore i biancazzurri Tsadjout, Tonin, Valzania, Brandes, Meazzi e Dasplanches. Tantissime le emozioni tra i più piccoli, pronti a scattare una foto ricordo, chiedere un autografo o semplicemente stringere la mano ai propri beniamini – aggiunge la nota pubblicata. I calciatori, disponibili e sorridenti, hanno accontentato tutti regalando un pomeriggio speciale ai tifosi presenti – precisa la nota online. Un bagno di folla che rappresenta una spinta di energia importante in vista della prossima sfida di sabato alle ore 15, quando i biancazzurri affronteranno il Padova di “Papu” Gómez.  Notizie dal campo La squadra di mister Gorgone ha sostenuto oggi una doppia seduta di lavoro allo stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. Mattina: sessione di forza suddivisa per gruppi – aggiunge la nota pubblicata. Pomeriggio: esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale sotto una pioggia battente, vinta dai blu grazie a una tripletta di Tsadjout. Situazione individuale: Differenziato: Merola, Di Nardo, Squizzato, Capellini – Fermi ai box: Oliveri (stop), Sgarbi (assente per permesso). La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio, a porte chiuse, nuovamente allo stadio Mastrangelo di Montesilvano –

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

