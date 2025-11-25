Calcio, Pescara. Folla in festa allo Showroom Orsolini: oltre 400 tifosi per abbracciare i biancazzurri

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Grande entusiasmo questo pomeriggio presso lo showroom Orsolini di Sambuceto, dove oltre 400 tra bambini e ragazzi hanno accolto con calore i biancazzurri Tsadjout, Tonin, Valzania, Brandes, Meazzi e Dasplanches. Tantissime le emozioni tra i più piccoli, pronti a scattare una foto ricordo, chiedere un autografo o semplicemente stringere la mano ai propri beniamini – aggiunge la nota pubblicata. I calciatori, disponibili e sorridenti, hanno accontentato tutti regalando un pomeriggio speciale ai tifosi presenti – precisa la nota online. Un bagno di folla che rappresenta una spinta di energia importante in vista della prossima sfida di sabato alle ore 15, quando i biancazzurri affronteranno il Padova di “Papu” Gómez. Notizie dal campo La squadra di mister Gorgone ha sostenuto oggi una doppia seduta di lavoro allo stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. Mattina: sessione di forza suddivisa per gruppi – aggiunge la nota pubblicata. Pomeriggio: esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale sotto una pioggia battente, vinta dai blu grazie a una tripletta di Tsadjout. Situazione individuale: Differenziato: Merola, Di Nardo, Squizzato, Capellini – Fermi ai box: Oliveri (stop), Sgarbi (assente per permesso). La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio, a porte chiuse, nuovamente allo stadio Mastrangelo di Montesilvano –

