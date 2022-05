Calcio, Pescara. Franco Ferrari premio della critica 2022

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Premio della critica “Miglior BiancAzzurro 2022” con 40 bottiglie di birra per Franco Ferrari, autore di 17 reti nell’ultima stagione in serie C. Nella manifestazione presenti anche i rappresentanti del mondo dell’informazione sportiva, il presidente del Pescara calcio Daniele Sebastiani ed il tecnico della formazione Primavera Pierluigi Iervese – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa promossa dal periodico “Cronache abruzzesi”

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com