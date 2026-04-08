Calcio, Pescara. GASTON BRUGMAN VERSO PESCARA – SAMPDORIA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Gaston Brugman, tra i principali protagonisti dell’ottimo momento dei biancazzurri, elogia il gruppo e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Sampdoria, invitando i tifosi a riempire lo Stadio Adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Gaston Brugman, tra i principali protagonisti dell’ottimo momento dei biancazzurri, elogia il gruppo e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Sampdoria, invitando i tifosi a riempire lo Stadio Adriatico – riporta testualmente l’articolo online.
E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com