Calcio, Pescara. Gennaro BORRELLI saluta il Pescara

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Frosinone Calcio, per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro BORRELLI.

La società ringrazia il giovane attaccante per la professionalità mostrata in questi anni in #BiancAzzurro e gli augura le migliori fortune sportive – si apprende dalla nota stampa.

#BuonaFortuna Gennaro Borrelli

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com