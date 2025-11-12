Calcio, Pescara. Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Pescara

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Giorgio Gorgone – Per il nuovo tecnico biancazzurro si tratta di un ritorno in riva all’Adriatico, avendo indossato la maglia del Pescara da calciatore nel ruolo di centrocampista, distinguendosi per carattere, intelligenza tattica e grande professionalità. Ad affiancarlo nel suo percorso in biancazzurro ci sarà uno staff tecnico di assoluto valore composto da: Emiliano Testini, vice allenatore Emanuele Marra, collaboratore tecnico Giorgio Santarelli, match analyst Patrizio Ianni, preparatore atletico Giovanni Di Fiore, preparatore dei portieri Per Giovanni Di Fiore si tratta a sua volta di un gradito ritorno, avendo già fatto parte dello staff biancazzurro ai tempi di mister Zdeněk Zeman. Il nuovo gruppo di lavoro ha già diretto la prima giornata di allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano, con una doppia seduta tra test atletici al mattino ed esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. A mister Gorgone e al suo staff il più caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in biancazzurro –

