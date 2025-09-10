- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Giornata intensa per i biancazzurri, divisa tra eventi ed attività di campo

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Giornata intensa per i biancazzurri, divisa tra eventi ed attività di campo – riporta testualmente l’articolo online. In mattinata la squadra è stata ospite dello sponsor  Rustichella d’Abruzzo a Pianella, dove ha visitato gli impianti di produzione e successivamente preso parte a un pranzo conviviale presso il ristorante La Bilancia – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman sui campi di allenamento, dove i ragazzi di mister Vincenzo Vivarini hanno svolto la consueta seduta di lavoro – recita il testo pubblicato online. L’allenamento si è concentrato su esercitazioni tattiche, con particolare attenzione alle soluzioni offensive e agli schemi difensivi – aggiunge la nota pubblicata. Tutti i calciatori erano a disposizione del tecnico, ad eccezione di Fabrizio Caligara, che ha proseguito il programma di lavoro differenziato seguito dallo staff sanitario – recita il testo pubblicato online. Aggregato al gruppo anche Riccardo Capellini, subito a disposizione di Vivarini e impegnato in campo con i compagni – La preparazione proseguirà domani mattina con una nuova seduta di lavoro, a porte chiuse, presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 21, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

