Calcio, Pescara. Giornata intensa per i biancazzurri, divisa tra eventi ed attività di campo

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Giornata intensa per i biancazzurri, divisa tra eventi ed attività di campo – riporta testualmente l’articolo online. In mattinata la squadra è stata ospite dello sponsor Rustichella d’Abruzzo a Pianella, dove ha visitato gli impianti di produzione e successivamente preso parte a un pranzo conviviale presso il ristorante La Bilancia – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman sui campi di allenamento, dove i ragazzi di mister Vincenzo Vivarini hanno svolto la consueta seduta di lavoro – recita il testo pubblicato online. L’allenamento si è concentrato su esercitazioni tattiche, con particolare attenzione alle soluzioni offensive e agli schemi difensivi – aggiunge la nota pubblicata. Tutti i calciatori erano a disposizione del tecnico, ad eccezione di Fabrizio Caligara, che ha proseguito il programma di lavoro differenziato seguito dallo staff sanitario – recita il testo pubblicato online. Aggregato al gruppo anche Riccardo Capellini, subito a disposizione di Vivarini e impegnato in campo con i compagni – La preparazione proseguirà domani mattina con una nuova seduta di lavoro, a porte chiuse, presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina –

