Calcio, Pescara. Grazie Mister Silvio Baldini, Pescara sarà sempre casa tua

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Presidente Sebastiani e l’intera Delfino Pescara 1936 prendono atto della volontà del mister di interrompere il proprio percorso professionale, scegliendo di non proseguire l’entusiasmante esperienza vissuta insieme in questa stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La società desidera ringraziarlo sinceramente per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e le emozioni condivise – recita la nota online sul portale web ufficiale. A lui vanno i migliori auguri per il futuro, professionale e personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per il Presidente e per tutto il club, Pescara resterà sempre casa sua – si legge sul sito web ufficiale.

