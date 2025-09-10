Calcio, Pescara. I BiancAzzurri in visita da Rustichella d’Abruzzo

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Una mattinata diversa per i BiancAzzurri, protagonisti della visita presso lo stabilimento di Pianella di Rustichella d’Abruzzo, sponsor ufficiale del Delfino – riporta testualmente l’articolo online. L’occasione è stata speciale anche per conoscere da vicino i nuovissimi Spaghetti Azzurri Pescara Calcio 1936, una confezione gustosa e ricca di passione biancazzurra appena lanciata dall’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. La giornata è poi proseguita in maniera ancora più divertente con un vero e proprio momento da master chef tutto abruzzese: i calciatori biancazzurri si sono cimentati nella preparazione della tradizionale pasta alla chitarra, tra sorrisi, curiosità e tanta allegria – si apprende dal portale web ufficiale. Un’esperienza che unisce sport, territorio e tradizione, rafforzando ancora una volta il legame tra il Pescara Calcio e le eccellenze della nostra regione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com