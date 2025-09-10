- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Settembre 10, 2025
Sport

Calcio, Pescara. I BiancAzzurri in visita da Rustichella d’Abruzzo

Una mattinata diversa per i BiancAzzurri, protagonisti della visita presso lo stabilimento di Pianella di Rustichella d'Abruzzo, sponsor ufficiale del Delfino. L'occasione è stata speciale anche per conoscere da vicino i nuovissimi Spaghetti Azzurri Pescara Calcio 1936, una confezione gustosa e ricca di passione biancazzurra appena lanciata dall'azienda. La giornata è poi proseguita in maniera ancora più divertente con un vero e proprio momento da master chef tutto abruzzese: i calciatori biancazzurri si sono cimentati nella preparazione della tradizionale pasta alla chitarra, tra sorrisi, curiosità e tanta allegria. Un'esperienza che unisce sport, territorio e tradizione, rafforzando ancora una volta il legame tra il Pescara Calcio e le eccellenze della nostra regione.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

