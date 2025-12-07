Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER BARI – PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:1 DESPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolò 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 19 FARAONI Marco Davide 16 CORAZZA Tommaso 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 26 GRAVILLON Andrew 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolò 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 21 CALIGARA Fabrizio 36 BERARDI Lorenzo 73 KRAJA Erdis 9 DI NARDO Antonio 11 CANGIANO Gianmarco 15 TONIN Riccardo 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 27 OLZER Giacomo 31 VINCIGUERRA Alessandro 74 TSADJOUT Frank
