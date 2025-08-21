Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – CESENA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Sono 25 i biancazzurri convocati da mister Vincenzo Vivarini per la prima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, in programma venerdì 22 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Adriatico – Per quanto riguarda la prevendita, sono già stati staccati 9.500 biglietti – I tagliandi restano disponibili per l’intera giornata di domani, sia online sul circuito Ciaotickets sia nei punti vendita autorizzati – aggiunge la nota pubblicata. 1 DESPLANCHES Sebastiano 3 LETIZIA Gaetano 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolò 7 MEAZZI Lorenzo 9 DI NARDO Antonio 10 MEROLA Davide 11 CANGIANO Gianmarco 12 PROFETA Nicolò 13 BROSCO Riccardo 15 TONIN Riccardo 18 SGARBI Lorenzo 20 GRAZIANI Leonardo 21 FERRARIS Andrea 22 SAIO Ivan 23 PELLACANI Filippo 24 LA BARBA Jacopo 27 OLZER Giacomo 30 SACCOMANNI Giuseppe Rocco 33 OLIVERI Andrea 35 GIANNINI Davide 36 BERARDI Lorenzo 73 KRAJA Erdis 85 MILAN Matteo 95 CORBO Gabriele

