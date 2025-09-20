- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Settembre 20, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – EMPOLI
Sport

Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – EMPOLI

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:1 DASPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolò 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 16 CORAZZA Tommaso 23 PELLACANI filippo 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolo’ 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 33 OLIVERI Andrea 36 BERARDI Lorenzo 9 DI NARDO Antonio 10 MEROLA Davide 11 CANGIANO Gianmarco 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 27 OLZER Giacomo 31 VINCIGUERRA Alessandro 74 TSADJOUT Frank NOTE: BIGLIETTI VENDUTI AL MOMENTO 8400 DI CUI 137 OSPITI

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it