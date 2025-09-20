Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – EMPOLI

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:1 DASPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolò 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 16 CORAZZA Tommaso 23 PELLACANI filippo 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolo’ 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 33 OLIVERI Andrea 36 BERARDI Lorenzo 9 DI NARDO Antonio 10 MEROLA Davide 11 CANGIANO Gianmarco 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 27 OLZER Giacomo 31 VINCIGUERRA Alessandro 74 TSADJOUT Frank NOTE: BIGLIETTI VENDUTI AL MOMENTO 8400 DI CUI 137 OSPITI
