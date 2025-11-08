Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – MONZA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:1 DESPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolo’ 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 16 CORAZZA Tommaso 33 OLIVERI Andrea 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 26 GRAVILLON Andrew 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolo’ 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 21 CALIGARA Fabrizio 36 BERARDI Lorenzo 9 DI NARDO Antonio 11 CANGIANO Gianmarco 15 TONIN Riccardo 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 31 VINCIGUERRA Alessandro
