sabato, Novembre 8, 2025
Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – MONZA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:1 DESPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolo’ 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 16 CORAZZA Tommaso 33 OLIVERI Andrea 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 26 GRAVILLON Andrew 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolo’ 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 21 CALIGARA Fabrizio 36 BERARDI Lorenzo 9 DI NARDO Antonio 11 CANGIANO Gianmarco 15 TONIN Riccardo 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 31 VINCIGUERRA Alessandro

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

