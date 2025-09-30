Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER PESCARA – SUDTIROL

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:1 DASPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolò 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 16 CORAZZA Tommaso 23 PELLACANI filippo 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 26 GRAVILLON Andrew 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolo’ 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 33 OLIVERI Andrea 36 BERARDI Lorenzo 9 DI NARDO Antonio 10 MEROLA Davide 11 CANGIANO Gianmarco 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 27 OLZER Giacomo 31 VINCIGUERRA Alessandro
E’ quanto si legge in un articolo diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com