Calcio, Pescara. I Convocati per BIANCAZZURRI PER SAMPDORIA – PESCARA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:1 DASPLANCHES Sebastiano 12 PROFETA Nicolò 22 SAIO Ivan 2 CAPELLINI Riccardo 3 LETIZIA Gaetano 13 BROSCO Riccardo 16 CORAZZA Tommaso 23 PELLACANI filippo 35 GIANNINI Davide 95 CORBO Gabriele 26 GRAVILLON Andrew 5 BRANDES Julian Christian 6 SQUIZZATO Niccolo’ 7 MEAZZI Lorenzo 8 DAGASSO Matteo 14 VALZANIA Luca 20 GRAZIANI Leonardo 33 OLIVERI Andrea 9 DI NARDO Antonio 10 MEROLA Davide 11 CANGIANO Gianmarco 17 OKWONKWO Orji 18 SGARBI Lorenzo 27 OLZER Giacomo 31 VINCIGUERRA Alessandro
