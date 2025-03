Calcio, Pescara. I Convocati per PER PESCARA – LUCCHESE

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Sono 24 i calciatori BiancAzzurri convocati per la prossima sfida in casa contro la Lucchese in programma domani, alle ore 20:30 allo Stadio Adriatico di Pescara – 1 SAIO Ivan Mario 22 PLIZZARI Alessandro 12 PROFETA Nicolo’ 13 BROSCO Riccardo 16 CRIALESE Carlo 79 LANCINI Edoardo 2 LETIZIA Gaetano 27 MORUZZI Brando 23 PELLACANI Filippo 77 PIEROZZI Edoardo 25 STAVER Cornelius 8 DAGASSO Matteo 28 DE MARCO Antonino 7 MEAZZI Lorenzo 30 SACCOMANNI Giuseppe Rocco 8 SQUIZZATO Nicolò 14 VALZANIA Luca 9 ALBERTI Thomas 20 BENTIVEGNA Accursio 11 CANGIANO Gianmarco 21 FERRARIS Andrea 15 TONIN Riccardo 10 MEROLA Davide 40 ARENA Antonio

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com