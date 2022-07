Calcio, Pescara. I nuovi volti del Delfino: Facundo Lescano

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Contro l’Adana Demirspor ha segnato il primo #BiancAzzurro in questa stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attaccante arrivato dalla Virtus Entella ha giocato una gran partita in coppia con Cuppone e ha replicato nell’amichevole contro Il Delfino Curi Pescara –

“Appena ho saputo che c’era il Pescara ho detto sì. Penso che sia un grande salto in avanti nella mia carriera – Eravamo stati vicini l’anno scorso, ma solo adesso si sono creati i presupposti per concretizzare questo trasferimento – riporta testualmente l’articolo online. Si avvera un desiderio che avevo da qualche anno”.

