Calcio, Pescara. Il CT Mancini chiama Alessandro Sorrentino

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Convocazione Nazionale Maggiore per il giovane #BiancAzzurro Alessandro Sorrentino – riporta testualmente l’articolo online.

Sono 53 i calciatori convocati dal Ct Roberto Mancini che tra martedì 24 e giovedì 26 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano svolgeranno una tre giorni di lavoro con calciatori di interesse nazionale –

Sebastiani: ” Una grande soddisfazione per il ragazzo, ma anche per noi – precisa la nota online. Gli sforzi che facciamo con il settore giovanile ci stanno dando grandi risultati”.

