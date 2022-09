Calcio, Pescara. Il delfino saluta Davide VEROLI

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Cagliari Calcio, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Davide VEROLI. Tutta la società Pescara calcio saluta con affetto Davide, ragazzo serio e dalle qualità professionale significanti e che ci ha regalato, tra le fila del nostro settore giovanile, tante emozioni in questi anni in BiancAzzurro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ti auguriamo tanta fortuna sicuri di vederti presto su palcoscenici importanti – precisa la nota online. #BuonafortunaDavide – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com