- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. Il Pescara Calcio alla manifestazione “PesGara per la Legalità”
Sport

Calcio, Pescara. Il Pescara Calcio alla manifestazione “PesGara per la Legalità”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Anche il Pescara Calcio presente alla quarta edizione della manifestazione podistica “Pescara per la Legalità”, evento che unisce sport, prevenzione e valori civili – precisa il comunicato. Alla giornata ha preso parte anche il presidente Daniele Sebastiani, accompagnando una rappresentanza biancazzurra di ragazzi del settore giovanile – L’iniziativa, che ha visto la presenza di numerosi sportivi e cittadini, mira ad avvicinare la comunità — soprattutto i più giovani — alle istituzioni, attraverso un percorso sportivo condiviso capace di promuovere rispetto, collaborazione e integrazione – si apprende dalla nota stampa. La manifestazione ha proposto una gara competitiva di circa undici chilometri lungo le strade di Pescara e una passeggiata per la legalità e la solidarietà di circa un chilometro, pensata per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande successo anche per il “Villaggio della Prevenzione”, spazio dedicato a visite e screening gratuiti, coordinato dal dottor Stefano Guarracini, medico chirurgo specializzato in Cardiologia e Scienze Cardiovascolari, con il supporto di un team di venti professionisti sanitari – precisa la nota online. Ancora una volta, il Pescara Calcio conferma il proprio impegno nel diffondere i valori positivi dello sport, costruendo ponti tra istituzioni, giovani e territorio –

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it