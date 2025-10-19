Calcio, Pescara. Il Pescara Calcio alla manifestazione “PesGara per la Legalità”

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Anche il Pescara Calcio presente alla quarta edizione della manifestazione podistica “Pescara per la Legalità”, evento che unisce sport, prevenzione e valori civili – precisa il comunicato. Alla giornata ha preso parte anche il presidente Daniele Sebastiani, accompagnando una rappresentanza biancazzurra di ragazzi del settore giovanile – L’iniziativa, che ha visto la presenza di numerosi sportivi e cittadini, mira ad avvicinare la comunità — soprattutto i più giovani — alle istituzioni, attraverso un percorso sportivo condiviso capace di promuovere rispetto, collaborazione e integrazione – si apprende dalla nota stampa. La manifestazione ha proposto una gara competitiva di circa undici chilometri lungo le strade di Pescara e una passeggiata per la legalità e la solidarietà di circa un chilometro, pensata per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande successo anche per il “Villaggio della Prevenzione”, spazio dedicato a visite e screening gratuiti, coordinato dal dottor Stefano Guarracini, medico chirurgo specializzato in Cardiologia e Scienze Cardiovascolari, con il supporto di un team di venti professionisti sanitari – precisa la nota online. Ancora una volta, il Pescara Calcio conferma il proprio impegno nel diffondere i valori positivi dello sport, costruendo ponti tra istituzioni, giovani e territorio –

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com