Calcio, Pescara. Il Pescara Calcio premiato a Roma per meriti sportivi e sociali

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Un prestigioso riconoscimento è stato conferito al Presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, e al Responsabile del Settore Giovanile Academy, Marco Arcese, dal consiglio direttivo dell’ANCoS Roma e Provincia – APS di Confartigianato Roma Città Metropolitana – L’importante premio al merito è stato assegnato nell’ambito della cerimonia tenutasi presso l’affascinante cornice dello Stadio di Domiziano, nel cuore della Capitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’edizione 2025 del premio ANCoS ha voluto celebrare le personalità che si sono distinte per la capacità di coniugare impegno sportivo, responsabilità sociale e integrità morale, incarnando i valori etici e solidali che ispirano la missione dell’associazione – In rappresentanza del club biancazzurro ha ritirato il riconoscimento dal direttore Marco Arcese, punto di riferimento del progetto Academy, da anni impegnato nella crescita sportiva ed educativa dei giovani calciatori – aggiunge la nota pubblicata. La serata, che ha rappresentato il tradizionale incontro di metà anno dell’ANCoS, è stata arricchita da momenti di intrattenimento culturale, una mostra delle eccellenze dell’artigianato artistico italiano e occasioni conviviali tra istituzioni, associazioni e imprese del territorio – Il premio al Presidente Sebastiani e Direttore Arcese rappresenta un riconoscimento al lungo e virtuoso lavoro svolto dalla Pescara Calcio Academy, che negli anni ha saputo affermarsi come un modello a livello nazionale per la formazione sportiva giovanile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non solo campo e tecnica, ma anche educazione, rispetto delle regole, crescita personale e inclusione sociale: questi i pilastri su cui si fonda l’azione dell’Academy, da sempre in linea con i valori dello sport sano e formativo – riporta testualmente l’articolo online. “Questo premio è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro club – ha dichiarato il direttore Marco Arcese – e rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con passione e professionalità il nostro impegno quotidiano al fianco dei ragazzi – precisa la nota online. Il calcio è un potente strumento educativo e sociale, e il nostro compito è quello di farne un veicolo di crescita umana oltre che sportiva”. Un riconoscimento, dunque, che va ben oltre i confini del campo da gioco, e che sottolinea il valore di un progetto, quello dell’Academy Pescara Calcio, che continua a lasciare un segno positivo nella comunità sportiva e nel tessuto sociale italiano – aggiunge testualmente l’articolo online.

