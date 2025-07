Calcio, Pescara. Il Pescara saluta e ringrazia Carlo Crialese

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica la cessione a titolo definitivo all’A.S. Cittadella del difensore Carlo Crialese – Classe 1992, nato a Roma, Carlo è stato protagonista nelle ultime settimane della splendida cavalcata biancazzurra culminata con la vittoria dei playoff di Serie C.Arrivato in Abruzzo dopo le esperienze con Cremonese, Bassano, Juve Stabia, Virtus Entella, Perugia, Pro Vercelli e Crotone, Crialese ha saputo lasciare il segno con professionalità, impegno e dedizione – A Carlo vanno il nostro più sincero ringraziamento per quanto fatto con la maglia del Pescara e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura in granata – si legge sul sito web ufficiale.

