Calcio, Pescara. Il PESCARA su ELEVEN SPORT

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

L’inizio della nuova stagione sportiva è alle porte e Eleven Sports si fa trovare pronta, rendendo la propria offerta di contenuti ancora più accessibile – si apprende dalla nota stampa. Per vedere le partite di Serie C del PESCARA CALCIO da oggi avrai un’opportunità in più: sarà possibile sottoscrivere un abbonamento mensile a Eleven al costo di € 9.99 utilizzando i codici di acquisto disponibili presso i tabacchi, i bar e i negozi abilitati della rete Mooney, che vanta oltre 45.000 punti vendita convenzionati su tutto il territorio italiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà sufficiente richiedere un codice alfanumerico Eleven Sports presso il punto vendita Mooney di riferimento, seguire le istruzioni presenti sulla ricevuta e iniziare così a fruire della ricca offerta di contenuti live e on demand presenti sulla piattaforma – L’offerta di Eleven è la più ricca di sempre, con oltre 3000 eventi live: il grande basket con tutte le partite di LBA, Eurolega, Eurocup, FIBA Eurobasket 2022 e le qualificazioni al Mondiale 2023, la già citata Serie C, il rugby con il Peroni TOP 10 e molto altro, live e on demand su Elevensports.com Trova il punto vendita convenzionato più vicino a te per non perderti neanche un minuto della tua squadra del cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

