Calcio, Pescara. IL PESCARA TORNA A LAVORO IN VISTA DELLA PARTITA CONTRO IL VENEZIA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Ripresa degli allenamenti per il Pescara, che questo pomeriggio si è ritrovato allo Stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina per iniziare la preparazione in vista della trasferta di sabato 21 febbraio (ore 15) allo Stadio Pier Luigi Penzo contro il Venezia – Seduta differenziata per il gruppo: lavoro di scarico per i calciatori impiegati nella gara di ieri sera contro l’Avellino, mentre il resto della rosa ha svolto un’intensa sessione di forza – si legge sul sito web ufficiale. Restano sotto osservazione Fabrizio Caligara e Sebastiano Desplanches, usciti anzitempo nell’ultimo incontro: per entrambi si attendono i consulti medici che chiariranno l’entità dei rispettivi problemi fisici – precisa il comunicato. Il programma di domani In mattinata la squadra prenderà parte all’Integrity Tour promosso dalla Lega Nazionale Professionisti B, momento formativo dedicato a prima squadra e settore giovanile sui temi delle frodi sportive e del contrasto al match fixing. Nel pomeriggio è prevista una nuova seduta di allenamento al centro sportivo Poggio degli Ulivi, mentre in serata – con inizio alle ore 18 – alcuni calciatori parteciperanno a un incontro con lo sponsor presso il Doppio Malto Pescara, in via Lungomare Papa Giovanni XXIII 15 a Pescara – viene evidenziato sul sito web.

