Calcio, Pescara. IL PESCARA TORNA ALLO STADIO MASTRANGELO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Il Pescara ha ripreso gli allenamenti sul nuovissimo terreno di gioco dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. In occasione del ritorno a Montesilvano della squadra Biancazzurra l’Assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, ha portato il suo saluto, accompagnato dal Sindaco Ottavio De Martinis e dal Presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani – precisa il comunicato. Nel frattempo, i ragazzi si sono dedicati a una seduta di forza guidata dal preparatore atletico Carlo Cavasinni, in attesa dell’insediamento del nuovo staff tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Pescara ha ripreso gli allenamenti sul nuovissimo terreno di gioco dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. In occasione del ritorno a Montesilvano della squadra Biancazzurra l’Assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, ha portato il suo saluto, accompagnato dal Sindaco Ottavio De Martinis e dal Presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani – precisa la nota online. Nel frattempo, i ragazzi si sono dedicati a una seduta di forza guidata dal preparatore atletico Carlo Cavasinni, in attesa dell’insediamento del nuovo staff tecnico – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com