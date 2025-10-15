Calcio, Pescara. Il Pescara veste OVER/D: stile, identità e innovazione per i biancazzurri

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il Pescara Calcio da oggi veste OVER/D, azienda leader nel settore dell’abbigliamento e punto di riferimento nel panorama del Fast Fashion italiano ed europeo – Nel pomeriggio di oggi, presso il Banner Showroom del Centro Commerciale Ibisco, è stata ufficialmente presentata e consegnata la nuova linea di abbigliamento che accompagnerà per tutta la stagione giocatori, staff tecnico e dirigenti biancazzurri – precisa la nota online. La nuova collezione firmata OVER/D coniuga eleganza e modernità, fondendo lo stile street con quello classico in un perfetto equilibrio tra comfort e raffinatezza – si legge sul sito web ufficiale. Una linea che interpreta alla perfezione lo spirito del Delfino: dinamico, contemporaneo, ma sempre legato alla tradizione e ai propri colori – Nata come vero e proprio laboratorio di idee, OVER/D si è imposta nel tempo come un brand capace di innovare e anticipare le tendenze, grazie a un mashup di stili e generi che dà vita a una vasta collezione di outfit adatti a ogni occasione e personalità.Un approccio creativo che si sposa perfettamente con la filosofia del Pescara Calcio, dove passione, identità e ricerca dell’eccellenza si incontrano ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa nuova collaborazione, i colori biancazzurri trovano un nuovo modo per esprimersi anche fuori dal campo: con stile, orgoglio e personalità.

