Calcio, Pescara. Il post partita Catanzaro – Pescara con mister Gorgone

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:“Non era facile contro una squadra forte e che gioca bene – recita la nota online sul portale web ufficiale. Partiamo da qui, c’è da lavorare tanto, ma credo fermamente che questa squadra può tirarsi fuori e salvarsi – precisa la nota online. Oggi lo hanno ampiamente dimostrato – recita il testo pubblicato online. ”“Non era facile contro una squadra forte e che gioca bene – recita la nota online sul portale web ufficiale. Partiamo da qui, c’è da lavorare tanto, ma credo fermamente che questa squadra può tirarsi fuori e salvarsi – aggiunge la nota pubblicata. Oggi lo hanno ampiamente dimostrato – recita il testo pubblicato online. ”

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com