giovedì, Ottobre 16, 2025
Calcio, Pescara. Il presidente Sebastiani al Major in Management dello Sport della Luiss

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Interessante pomeriggio in tinte biancazzurre a Villa Blanc: il presidente Daniele Sebastiani è stato accolto dal Prof. Marco Francesco Mazzù, direttore del Major in Management dello Sport della Luiss di Roma, una delle Università più prestigiose d’Italia, e dagli studenti della Luiss Business School. Il focus è stato il modello Pescara Calcio, dalla rinascita alla valorizzazione di giovani talenti – precisa il comunicato. Tante le domande dalla platea: siamo certi che tra qualche anno molti di loro li ritroveremo sui campi di calcio o dietro le scrivanie di prestigiosi club Professionistici.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

