Calcio, Pescara. Il presidente Sebastiani al Major in Management dello Sport della Luiss

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Interessante pomeriggio in tinte biancazzurre a Villa Blanc: il presidente Daniele Sebastiani è stato accolto dal Prof. Marco Francesco Mazzù, direttore del Major in Management dello Sport della Luiss di Roma, una delle Università più prestigiose d’Italia, e dagli studenti della Luiss Business School. Il focus è stato il modello Pescara Calcio, dalla rinascita alla valorizzazione di giovani talenti – precisa il comunicato. Tante le domande dalla platea: siamo certi che tra qualche anno molti di loro li ritroveremo sui campi di calcio o dietro le scrivanie di prestigiosi club Professionistici.

