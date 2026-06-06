Calcio, Pescara. IL VIDEO RACCONTO DELFINO CUP 2026

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Oltre 84 squadre, circa 1.400 ragazzi, centinaia di famiglie sugli spalti e un’unica grande emozione: ricordare Alessandro Febbo attraverso i valori più autentici dello sport. La Delfino Cup, andata in scena al Poggio degli Ulivi, si è confermata molto più di un semplice torneo di calcio giovanile – si apprende dalla nota stampa. È stata una grande festa di sport, amicizia e condivisione, capace di riunire giovani calciatori provenienti da diverse realtà in un clima di entusiasmo, divertimento e sana competizione – si apprende dalla nota stampa. L’evento, organizzato dalla Scuola Calcio Pescara e dalla Pescara Calcio Academy insieme alle proprie scuole calcio affiliate, ha regalato giornate intense e ricche di emozioni, trasformando il Poggio degli Ulivi in un punto di riferimento per il calcio giovanile e per tutte le famiglie presenti – aggiunge la nota pubblicata. Dietro i numeri straordinari della manifestazione c’è il desiderio di mantenere vivo il ricordo di Alessandro Febbo, figura indimenticabile che continua a rappresentare un esempio per tanti ragazzi e per tutto il movimento calcistico locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel video racconto riviviamo i momenti più belli della manifestazione: le partite, i sorrisi, gli abbracci, l’entusiasmo dei giovani protagonisti che ha reso la Delfino Cup un successo straordinario, all’insegna dei valori che Alessandro ha sempre incarnato – riporta testualmente l’articolo online. Condividi:Oltre 84 squadre, circa 1.400 ragazzi, centinaia di famiglie sugli spalti e un’unica grande emozione: ricordare Alessandro Febbo attraverso i valori più autentici dello sport. La Delfino Cup, andata in scena al Poggio degli Ulivi, si è confermata molto più di un semplice torneo di calcio giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stata una grande festa di sport, amicizia e condivisione, capace di riunire giovani calciatori provenienti da diverse realtà in un clima di entusiasmo, divertimento e sana competizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento, organizzato dalla Scuola Calcio Pescara e dalla Pescara Calcio Academy insieme alle proprie scuole calcio affiliate, ha regalato giornate intense e ricche di emozioni, trasformando il Poggio degli Ulivi in un punto di riferimento per il calcio giovanile e per tutte le famiglie presenti – precisa il comunicato. Dietro i numeri straordinari della manifestazione c’è il desiderio di mantenere vivo il ricordo di Alessandro Febbo, figura indimenticabile che continua a rappresentare un esempio per tanti ragazzi e per tutto il movimento calcistico locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel video racconto riviviamo i momenti più belli della manifestazione: le partite, i sorrisi, gli abbracci, l’entusiasmo dei giovani protagonisti che ha reso la Delfino Cup un successo straordinario, all’insegna dei valori che Alessandro ha sempre incarnato – Condividi:

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com