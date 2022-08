Calcio, Pescara. Info accesso: Primo Memorial Matteo Ovidio Serra

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Nuovo appuntamento per i #Biancazzurri, con la gara amichevole Memorial “Matteo Ovidio Serra” in programma domenica 7 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00, allo stadio Mariani – Pavone di Pineto – recita il testo pubblicato online. Un allenamento congiunto tra Pineto, Pescara e Spoltore per ricordare il calciatore Matteo Ovidio Serra, giovane promessa del calcio prematuramente scomparso a seguito di un tragico incidente stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Info accessi

Accesso libero fino a esaurimenti posti – – circa 700 tribuna lato mare e 1500 tribuna lato monti – Per le tifoserie organizzate sarà aperta la tribuna lato mare –



Diretta della partita su DelfinoChannel



Accrediti stampa info pinetocalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com

Accrediti Figc-Aia-Coni info pinetocalcio – com

Osservatori info pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. com

