Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI – CURVA NORD TERMINATA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara comunica che alle 11.00 di questa mattina la Curva Nord risulta “sold-out”. Ricordiamo per la partita Pescara-Catania avrà inizio alle 20.00 di domani, 14 maggio 2025. Si invitano, pertanto, tutti i nostri sostenitori a recarsi ai varchi di accesso dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio per agevolare i controlli ed evitare assembeamenti dell’ultimo minuto, con la precisazione che i tornelli saranno aperti già dalle ore 18.30. Si comunica inoltre che sono ancora disponibili circa 3.000 biglietti per il settore Tribuna Adriatica –

